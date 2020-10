Bayern: Impfstoff-Ankündigungen sind irreführend und realitätsfern

Das Robert Koch-Institut (RKI) hält an seiner aktualisierten Corona-Strategie fest. Trotz der Einführung möglicher Impfstoffe gegen das Corona-Virus werden die bekannten Maßnahmen wie Abstandsregeln und Maskenpflicht weiterhin Bestandteil des Alltagslebens bleiben. Auch die Impfstrategie, an der momentan gearbeitet wird, wird die Prioritätsgruppen festlegen, die in der ersten Phase die Impfung erhalten werden.

Die limitierte Verfügbarkeit der potenziellen Impfstoffe wird ebenfalls die AHA-Regeln weiter am Leben halten. Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Andreas Winhart, sagt hierzu: „Mit der Impfstoff-Ankündigung der Bayerischen Staatsregierung erleben wir ein weiteres Kapitel der Verunsicherungen und irreführenden Maßnahmen. Wie auch das RKI bestätigt, werden wir wohl für lange Zeit die Maskenpflicht und die Abstandregeln erdulden müssen. Aus diesem Grund ist es unverantwortlich, wenn Florian Hermann im Namen von Söder den Menschen mit dem potenziellen Impfstoff Hoffnungen macht, eine Normalität würde danach möglich sein. Als gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion fordere ich die Bayerische Staatsregierung auf, den Menschen endlich die Wahrheit über ihre Pläne zu offenbaren. Eine Impfpflicht, die vermutlich kommen wird, sieht die Mehrheit der Bevölkerung kritisch. Auch wir von der AfD lehnen diese strikt ab. Wir wollen keine weiter Spaltung der Bevölkerung, in `Geimpfte` und `Impfverweigerer`. Die Menschen in Bayern müssen wissen, dass Söder und Co. die sog. Corona-Maßnahmen offensichtlich langfristig geplant haben, um weiterhin den Angstpegel hochzuhalten. Auch ein Impfstoff wird diese Situation nicht ändern.“ Quelle: AfD Deutschland