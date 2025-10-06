Saarbrücken zieht positive Bilanz – Einheitsfest günstiger als geplant

Nach dpa-Angaben hat das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken weniger gekostet als veranschlagt, berichtet ZEIT.de. Statt 6,6 Millionen wurden vorläufig rund 5,5 Millionen Euro ausgegeben, auch dank Sponsoring.

Das dreitägige Fest zählte laut Landesangaben mehrere hunderttausend Besucher und blieb friedlich. Projektleiter Julian Lange verwies auf rund eine halbe Million Euro an Sponsorengeldern und auf effiziente Organisation. Die endgültige Abrechnung steht noch aus, das Land bewertet die Resonanz als bundesweit positiv.

Politisch stützt das Ergebnis die Argumentation, große Staatsakte mit klarer Kostensteuerung zu planen. Für die Ausrichter ist die Bilanz auch Standortwerbung. Die Polizei registrierte nur wenige kleinere Vorfälle.

