Kleinwächter: Die etablierten Parteien haben 35 Jahre bei der Rente versagt

In seiner Rede im Deutschen Bundestag am 14. Mai 2020 rechnet Norbert Kleinwächter MdB schonungslos mit 35 Jahren Rentenpolitik ab: „Heute versuchen wir zu kompensieren, was der langfristige Effekt jahrzehntelanger Fehlentscheidungen der etablierten Parteien ist.“

Dem Antrag der AfD-Fraktion zufolge sollen alle, die gearbeitet und in das Rentensystem eingezahlt haben, mehr Rente erhalten als diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist.

Quelle: AfD Deutschland