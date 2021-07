Weidel: Schäuble-Tochter verdient bei ARD jährlich 285.000 Euro – Rundfunkbeitrag abschaffen!

Christine Strobl, Tochter des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble und Ehefrau des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl, ist seit zwei Monaten ARD-Programmdirektorin und entwickelt unter anderem die Programmstrategie des Ersten.

Jetzt hat sie offengelegt, was sie in ihrem Amt verdient: 285.000 Euro im Jahr. Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, prangert deshalb an: Mit dem Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro im Monat finanzieren die Bürger einen staatsnahen Selbstbedienungsladen!

Quelle: AfD Deutschland