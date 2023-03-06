Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Haßelmann warnt vor Preisaufschlag beim Deutschlandticket

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 09:04 durch Sanjo Babić
Britta Haßelmann (2023)
Britta Haßelmann (2023)

Foto: Superbass
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat nach Angaben von RTL/ntv eine Erhöhung auf 62 bis 64 Euro abgelehnt; berichtet wurde dies von dts.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann stellt sich gegen eine weitere Verteuerung des Deutschlandtickets. Eine Preiserhöhung würde dem politischen Projekt schaden und die Akzeptanz schwächen, sagte sie den Sendern RTL und ntv. 

Mit Blick auf die für Donnerstag anberaumte Verkehrsministerkonferenz forderte Haßelmann, Bund und Länder müssten die Finanzierung so anpassen, dass das Ticket attraktiv bleibe – statt die Nutzer stärker zu belasten.

Quelle: ExtremNews

