Pazderski: Fünf Jahre SPD-Regierender Müller - Kein schöner Tag für Berlin

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und AfD-Landesvorsitzende Georg Pazderski sieht in der fünfjährigen Amtszeit des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) keinen Grund zum Jubeln angesichts der bürgerfeindlichen, grün-linksorientierten Politik : „Wenn der Niedergang der deutschen Sozialdemokratie ein Gesicht hat, dann ist es seines: Müller regiert im Jubiläumsjahr „30 Jahre Mauerfall“ mit der Mauermörderpartei SED/Linke. Willy Brandt und Ernst Reuter rotieren im Grab. Er trägt den verfassungswidrigen „Mietendeckel“ seiner Hausbesetzerkoalitionspartner mit, der Eigentümer kalt enteignet und die Wohnungsnot in Berlin noch verschärft. Grassierender Linksextremismus, hohe Kriminalität, schlechte Bildung – SPD in Berlin bei 16 Prozent – noch zu viel!“

Quelle: AfD Deutschland