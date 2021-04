Walger-Demolsky: Jugendämter in NRW erhielten 322 Millionen Euro für junge Ausländer!

322 Millionen Euro erhielten Jugendämter vom Land Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr als Aufwendungserstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Allein Köln erhielt 29,7 Mio. Euro, wie eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen aufdeckt.

2020 wurden bundesweit über 106.000 Asylsuchende registriert. Darunter auch unbegleitete minderjährige und junge volljährige Migranten. Von 2014 bis 2019 gab es laut Großer Anfrage der AfD-Fraktion zu fiskalischen Lasten der Zuwanderung allein in NRW 30.606 vorläufige Aufnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Gabriele Walger-Demolsky, integrationspolitische Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion beklagt, dass in der Vergangenheit bisweilen nur in fünf von 100 Fällen eine Altersfeststellung stattfand und wir aus Ländern wie Schweden wissen, dass Altersangaben in 80 von 100 Fällen nicht stimmten.

Quelle: AfD Deutschland