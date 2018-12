Schädlich-Affäre: Jurist Kluth sieht Wiegand-Entscheidung kritisch

"Als Einzelperson hat der Oberbürgermeister sicher nicht das Recht, so eine Entscheidung zu treffen", sagte Winfried Kluth, Professor für Öffentliches Recht an der Uni Halle und früherer Richter am Landesverfassungsgericht. "Man könnte seine Aussage so deuten, dass er sich in den zuständigen Gremien dafür einsetzen will, das Geld zu streichen. Dann wäre das eher eine politische Willensbekundung." Aber auch die Gremien der Geldgeber müssten sich an Recht halten, betont Kluth. "Das Geld geht ja an den Verein, die Verwendung für die vorgesehenen Zwecke sind durch die Vergangenheit des Vereinspräsidenten nicht gefährdet."