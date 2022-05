Grünen-Chefin Lang: Keine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein

Die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, hat bekräftigt, dass ihre Partei die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein nicht weiterführen möchte. „In Schleswig-Holstein sollten erst einmal die beiden Wahlsieger miteinander sprechen und das sind CDU und Grüne“, sagte Lang heute in der ARD-Talksendung „maischberger“.

Auch in Nordrhein-Westfalen sei das Ziel der Grünen die Regierungsbeteiligung, so die Partei-Chefin: „In Nordrhein-Westfalen sollte keine Regierung an uns vorbeiführen.“ Es gehe nicht darum wer am Ende in der Staatskanzlei sitze, sondern „ob in diesem Bundesland, die größte Industrieregion Deutschland, Transformation zu Standortvorteil wird.“ Ihre Partei wolle, dass Nordrhein-Westfalen zur „größten klimaneutralen Industrieregion Europas“ machen.

Quelle: ARD Das Erste (ots)