Enrico Komning: Nur wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik führt aus der Rezession

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 08:33 durch Sanjo Babić
Enrico Komning (2024) Bild: AfD Deutschland
Zu den jüngsten Konjunkturerwartungen der Deutschen Bank, die für den Rest des Jahres ein erhebliches Abwärtsrisiko sieht, teilt der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Enrico Komning, Mitglied im Wirtschaftsausschuss, mit: „Nach dem Denkzettel für die schwarz-rote Bundesregierung bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gehen die Altparteien zum ,Business as usual‘ zurück."

Komning weiter: "Es regiert weiter allein das Prinzip Hoffnung, dass sich die tiefe Rezession von selbst erledigt. Selbst die sonst so optimistische Deutsche Bank erwartet laut ihres letzten Berichts keine Besserung, bereitet die Öffentlichkeit vielmehr auf eine weitere Senkung der Wachstumsprognosen vor, spricht von einem ,Abwärtsrisiko‘. 

Allein der Vergleich mit Europa zeigt: Deutschlands Probleme sind hausgemacht. Die Nibelungentreue zur links-grünen Klimareligion vor allem auch durch die Union, der eklatante Mangel an Vertrauen in die marktteilnehmenden Kräfte und die immer weiter ansteigende Belastung der Bürger mit noch den absurdesten Steuern und Abgaben lassen Deutschland immer weiter in den Abwärtsstrudel herabsinken. Als AfD-Bundestagsfraktion fordern wir einen Dreiklang aus dem Ausstieg aus der katastrophalen öko-sozialistischen Transformation, einem radikalen Abbau bürokratischer Hürden – insbesondere ideologisch bedingten bürokratischen Hürden – und einer substanziellen Senkung der Steuern für Arbeitnehmer und Unternehmen. Nur so kann der Weg aus dem Tal der Tränen beschritten werden.“

Quelle: AfD Deutschland

