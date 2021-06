Martin Reichardt: Ostbeauftragter ist intellektuell überfordert

Der Landessprecher der AfD Sachsen-Anhalt, Martin Reichardt, stellt fest, dass sich die Alternative als Volkspartei endgültig etabliert hat. Die SPD rutscht unaufhörlich der Bedeutungslosigkeit entgegen, während wir bei den unter 30-Jährigen stärkste Kraft geworden sind.

Das liege vor allem an unseren starken Auftritten in den sozialen Medien, hinter dem sehr viele engagierte junge Menschen stehen. Den Ostbeauftragten Wanderwitz hält Reichard derweil für so überflüssig wie das Amt, das er innehat und spricht ihm auch die notwendigen intellektuellen Kompetenzen zur korrekten Amtsführung ab.

Hier können Sie sich das Interview im Video anschauen:





Quelle: AfD Deutschland