Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Nicht schießen – stören! Linke fordert Jammer statt Raketen

Nicht schießen – stören! Linke fordert Jammer statt Raketen

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 10:40 durch Sanjo Babić
Jan Paul van Aken (2024)
Jan Paul van Aken (2024)

Foto: Ferran Cornellà
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Linken-Chef Jan van Aken plädiert für Störsender und Motor-Kill statt harter Abwehrwaffen. Die Bundeswehr im Inland sieht er kritisch.

Technisch geht es um GPS-/Funk-Jamming, Netzwerfer und Abfangdrohnen. Das minimiere Kollateralschäden in urbanen Räumen. Gleichzeitig verlangt die Partei klare Ermittlungsarbeit gegen mutmaßliche Steuerer.

Sicherheitsbehörden kombinieren bereits mehrere Layer. Die Koalition ringt um Kompetenzen zwischen Polizei und Militär. Nach dem München-Vorfall wächst der Handlungsdruck.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zeder in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige