Nicht schießen – stören! Linke fordert Jammer statt Raketen

Linken-Chef Jan van Aken plädiert für Störsender und Motor-Kill statt harter Abwehrwaffen. Die Bundeswehr im Inland sieht er kritisch.

Technisch geht es um GPS-/Funk-Jamming, Netzwerfer und Abfangdrohnen. Das minimiere Kollateralschäden in urbanen Räumen. Gleichzeitig verlangt die Partei klare Ermittlungsarbeit gegen mutmaßliche Steuerer.

Sicherheitsbehörden kombinieren bereits mehrere Layer. Die Koalition ringt um Kompetenzen zwischen Polizei und Militär. Nach dem München-Vorfall wächst der Handlungsdruck.

