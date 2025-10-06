Pflichtdienst reloaded: Kanzler befeuert Diskussion um Rückkehr zur Wehrpflicht

Nach einem TV-Interview hält der Kanzler eine Rückkehr zur Wehrpflicht für „wahrscheinlich“. Er begründet das mit Personalbedarf und der Lage an der NATO-Ostflanke.

Die Union wirbt parallel für ein Gesellschaftsjahr; SPD-Spitzen hatten zuvor eine „alte Wehrpflicht“ ausgeschlossen. Militär plan t hybride Modelle mit mehr Reserve. Verfassungsfragen bleiben.

Verbände pochen auf Planbarkeit für Jahrgänge und Arbeitgeber. Die Koalitionspartner sind gespalten. Eine Entscheidung würde Monate an Gesetzgebung erfordern.

Quelle: ExtremNews



