Pflichtdienst reloaded: Kanzler befeuert Diskussion um Rückkehr zur Wehrpflicht

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 09:06 durch Sanjo Babić
Kriegspropaganda: Gerade heute wieder sehr beliebt in der BRD (Symbolbild)
Kriegspropaganda: Gerade heute wieder sehr beliebt in der BRD (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach einem TV-Interview hält der Kanzler eine Rückkehr zur Wehrpflicht für „wahrscheinlich“. Er begründet das mit Personalbedarf und der Lage an der NATO-Ostflanke.

Die Union wirbt parallel für ein Gesellschaftsjahr; SPD-Spitzen hatten zuvor eine „alte Wehrpflicht“ ausgeschlossen. Militär plan t hybride Modelle mit mehr Reserve. Verfassungsfragen bleiben.

Verbände pochen auf Planbarkeit für Jahrgänge und Arbeitgeber. Die Koalitionspartner sind gespalten. Eine Entscheidung würde Monate an Gesetzgebung erfordern.

Quelle: ExtremNews


