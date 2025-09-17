Deutschlandticket: Deckel bei maximal 62 Euro in der Diskussion

Vor der Sonder-VMK zeichnen Ressortchefs einen Pfad aus Preisstabilität und langfristiger Finanzierung. Entscheidend wird, ob Bund und Länder dauerhaft je 1,5 Mrd. Euro tragen.

Der Vorschlag sieht vor, das Ticket zum 1. Januar 2026 höchstens auf 62 Euro anzuheben. Flankierend würden Mittel bis 2030 verstetigt und ein Mechanismus vereinbart, der künftige moderate Anpassungen erlaubt. Verkehrsunternehmen hätten damit Planbarkeit; Kundinnen und Kunden brauchen zugleich die Gewissheit, dass das Abo bezahlbar bleibt. Quelle: ExtremNews