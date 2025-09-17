Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Deutschlandticket: Deckel bei maximal 62 Euro in der Diskussion

Deutschlandticket: Deckel bei maximal 62 Euro in der Diskussion

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 16:28 durch Sanjo Babić
Chipkarte für das Deutschland­ticket vom Hamburger Verkehrs­verbund
Chipkarte für das Deutschland­ticket vom Hamburger Verkehrs­verbund

Foto: MissyWegner
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Vor der Sonder-VMK zeichnen Ressortchefs einen Pfad aus Preisstabilität und langfristiger Finanzierung. Entscheidend wird, ob Bund und Länder dauerhaft je 1,5 Mrd. Euro tragen.

Der Vorschlag sieht vor, das Ticket zum 1. Januar 2026 höchstens auf 62 Euro anzuheben. Flankierend würden Mittel bis 2030 verstetigt und ein Mechanismus vereinbart, der künftige moderate Anpassungen erlaubt. Verkehrsunternehmen hätten damit Planbarkeit; Kundinnen und Kunden brauchen zugleich die Gewissheit, dass das Abo bezahlbar bleibt.

