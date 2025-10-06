Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
„Zweite DDR?!“ – AfD-Mann teilt zum 3. Oktober aus

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 13:34 durch Sanjo Babić
Zensur, Zwangsgebühren für Staatsmedien, Staatspresse und jetzt Forschungsgelder nur noch für die "richtigen" Ergebnisse? (Symbolbild)
Zensur, Zwangsgebühren für Staatsmedien, Staatspresse und jetzt Forschungsgelder nur noch für die "richtigen" Ergebnisse? (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Der Deutschland-Kurier verbreitet zum 3. Oktober ein Video des Thüringer AfD-Politikers Stefan Möller, der Deutschland „auf dem Weg in eine zweite DDR“ sieht. In dem Statement wirft er Regierung und Medien Spaltungsrhetorik vor.

Möller greift Begriffe wie „Brandmarkung“ von Kritikern und „DDR-Methoden“ auf, um ein Klima der Ausgrenzung zu beschreiben. Die Wortwahl unterstreicht die strategische Zuspitzung der AfD am Einheits-Tag. In der politischen Debatte stoßen solche Analogien regelmäßig auf scharfe Ablehnung.

Für die Bewertung sind Kontext und Faktenprüfung entscheidend; der Beitrag ist als parteipolitisches Statement zu lesen. Beobachter verweisen darauf, dass die Einheits-Feierlichkeiten selbst unterschiedlich wahrgenommen werden. Welche Wirkung die Kampfrhetorik entfaltet, hängt von der Resonanz in sozialen Medien ab.

Quelle: ExtremNews


