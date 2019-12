Chrupalla: CDU wirft für ein Kenia-Bündnis in Sachsen letzte Werte über Bord

Mit Angela Merkel und Michael Kretschmer ist die CDU endgültig in der links-grünen Einheitsfront der neuen Blockparteien angekommen.

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla MdB sieht die CDU im links-grünen Lager angekommen, nachdem die Union in Sachsen als erste der drei künftigen Regierungspartner den Koalitionsvertrag mit GRÜNEN und der SPD gebilligt hatte: „In Sachsen verweigert die CDU den Wählerinnen und Wählern jene bürgerliche Regierung, die sie am 1. September mit großer Mehrheit gewählt haben, nämlich eine Koalition von CDU und AfD. Stattdessen wirft sie auch ihre letzten Werte und Überzeugungen über Bord und lässt sich auf das erste Keniabündnis mit Grünen und SPD ein. Damit dürfte auch dem letzten Wähler klar sein: Mit Angela Merkel und Michael Kretschmer ist die CDU nun endgültig in der links-grünen Einheitsfront der neuen Blockparteien angekommen.“

Quelle: AfD Deutschland