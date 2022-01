AfD: Irres Gesetz - Habeck will Deutschland mit Windrädern zupflastern!

Eine Fläche fast dreifach so groß wie das Saarland: Der Wirtschaftsminister und seine radikalen grünen Ideologen machen ernst! Mit einem sogenannten „Klimaschutz-Sofortprogramm“ will Robert Habeck bis Ende 2022 unser Land auf öko-sozialistischer Grundlage umkrempeln. Neben einer Solardach-Pflicht gehört zu den Maßnahmen auch ein sogenanntes „Wind-an-Land-Gesetz“, wonach zwei Prozent der kompletten deutschen Landesfläche für Windräder reserviert werden sollen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Es ist eine bodenlose Verschandelung unserer Landschaft, die hier auf den Weg gebracht wird – ohne jeden ökologischen oder ökonomischen Nutzen. Denn fast niemand folgt Deutschland auf dem Weg in den Energiewende-Sonderweg. Angesichts der technischen Fortschritte bei der Kernenergie sollten wir alle Energiequellen ohne ideologische Tabus nutzen und weiterentwickeln!" Welt.de: „Habeck will umfassende Sofortmaßnahmen für mehr Klimaschutz.“ Quelle: AfD Deutschland