Ökonomie für Dienst an der Gemeinschaft
DIW-Präsident Marcel Fratzscher unterstützt die Idee eines allgemeinen Pflichtjahres – unabhängig von der Wehrpflichtdebatte. Er erwartet Integrations- und Arbeitsmarkteffekte.
Fratzscher verweist auf demografische Lücken in Pflege, Katastrophenschutz und Bildung. Ein Pflichtjahr könne soziale Mobilität fördern. Kritiker sehen Eingriffe in die Lebensplanung.
Politisch ist das Thema polarisiert; SPD signalisiert Skepsis. Rechtlich wären Übergangs- und Ausnahmeregeln zu klären. Die Debatte dürfte die Haushaltsberatungen begleiten.
