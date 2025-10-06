Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Ökonomie für Dienst an der Gemeinschaft

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 11:06 durch Sanjo Babić
DIW-Präsident Marcel Fratzscher unterstützt die Idee eines allgemeinen Pflichtjahres – unabhängig von der Wehrpflichtdebatte. Er erwartet Integrations- und Arbeitsmarkteffekte.

Fratzscher verweist auf demografische Lücken in Pflege, Katastrophenschutz und Bildung. Ein Pflichtjahr könne soziale Mobilität fördern. Kritiker sehen Eingriffe in die Lebensplanung.

Politisch ist das Thema polarisiert; SPD signalisiert Skepsis. Rechtlich wären Übergangs- und Ausnahmeregeln zu klären. Die Debatte dürfte die Haushaltsberatungen begleiten.

