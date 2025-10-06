Christina Baum: Soldaten, die Covid-Impfungen verweigert haben, müssen rehabilitiert werden

Zum Ausgang des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen einen ehemaligen Soldaten der Bundeswehr, der sich geweigert hatte, sich einer Corona-Impfung zu unterziehen, teilt die Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, mit. „Nachdem deutlich wurde, dass das Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2022, das die Aufnahme der Covid-19-Impfung in das Impfschema für Soldaten zum damaligen Zeitpunkt als rechtmäßig eingestuft hatte, nicht mehr haltbar ist, bestätigt das Gericht die Entlassung nun mit einer generellen Verweigerungshaltung des Soldaten."

Baum weiter: "Spätestens seit den RKI-Leaks wissen wir, dass die Impfempfehlungen und -zwänge nur durch massiven politischen Druck zustande gekommen sind. Der Versuch, die Verfahren und die Entlassungen, welche im Zusammenhang mit Impfverweigerungen standen, nun über andere Gründe zu legitimieren, zeigt, wie uneinsichtig und skrupellos die Verantwortlichen handeln.

Viele Soldaten haben durch die Entlassung ihre wirtschaftliche Existenz verloren, einige wurden sogar inhaftiert und damit ihrer Freiheit beraubt. Die Ignoranz der Gerichte bezüglich der nie nachgewiesenen Schutzwirkung der Impfung, der vielen inzwischen bekannten schweren Nebenwirkungen und des inzwischen bekanntgewordenen politischen Einflusses lässt viele Beobachter der Soldatenprozesse sprachlos zurück. Es ist allerhöchste Zeit, dass all diese Verfahren aufgehoben werden, Entlassene wieder eingegliedert und vollständig rehabilitiert werden, so, wie wir es als AfD Bundestagsfraktion seit langem fordern.“

Quelle: AfD Deutschland