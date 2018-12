Schröder: "Grüne sind keine linke Volkspartei"

Der ehemalige Bundeskanzler und SPD-Vorsitzende Gerhard Schröder hält es für unwahrscheinlich, dass die Grünen der SPD den Rang als Volkspartei abspenstig machen können. Der "Welt am Sonntag" sagte Schröder: "Über kurz oder lang wird es wieder eine wirtschaftliche Situation geben, in der es um eine zentrale Frage geht: Wie erwirtschaftet man, was dann verteilt werden soll? Da sehe ich die SPD im Vorteil."

Sie besitze eine ökonomische, vor allem eine industriepolitische Kompetenz, über die die Grünen nicht verfügten. "Im Übrigen können die Grünen keine linke Volkspartei werden, weil sie nicht links sind. Wenn ich mir die Grünen heute anschauen, dann ist das eine liberal-konservative Gruppierung geworden", sagte Schröder der "Welt am Sonntag". Quelle: dts Nachrichtenagentur

