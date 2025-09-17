Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bernhard rechnet mit der CDU ab – „Pinocchio-Partei“ als Schlagwort der Zuspitzung

Bernhard rechnet mit der CDU ab – „Pinocchio-Partei“ als Schlagwort der Zuspitzung

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 18:43 durch Sanjo Babić
Pinocchio: bekommt lange Nase durchs Lügen. Bild: pixelio.de/Bredehorn.J
Pinocchio: bekommt lange Nase durchs Lügen. Bild: pixelio.de/Bredehorn.J

Im Deutschland-Kurier kritisiert der AfD-Abgeordnete Marc Bernhard die CDU und wirft Kanzler Merz fehlende Erfüllung zentraler Zusagen vor. Zur Person und politischen Rolle Bernhards liegen unabhängige Hintergrundinformationen vor. Quellen: Deutschland-Kurier; Wikipedia-Profil Bernhard.

Der Deutschland-Kurier rahmt Bernhards Auftritt als Generalabrechnung mit der Union: Zu wenig greifbare Ergebnisse bei Steuerentlastungen, Energiepreisen, Industriepolitik – und insgesamt zu viel Kontinuität mit der Politik der Vorjahre. Im Stil einer pointierten Oppositionsrede setzt Bernhard auf Schlagworte („Pinocchio-Partei“) und personalisiert die Verantwortung beim Kanzler.

Inhaltlich spiegeln die Angriffe bekannte Konfliktlinien der laufenden Wahlperiode: Wie stark kann die Bundesregierung in einem konjunkturell schwächeren Umfeld entlasten? Was leisten Regulierungsabbau und Planungstempo für Investitionen – und wie schnell wirken sie? Für die CDU/CSU zielt der Gegenentwurf auf Haushaltsdisziplin und angebotsseitige Impulse; die AfD positioniert sich mit einer stärker national ausgerichteten Wirtschafts- und Migrationspolitik. Für Beobachter ist die Wortwahl weniger entscheidend als die messbaren Ergebnisse der Herbst- und Wintergesetze, an denen sich alle Seiten werden messen lassen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte beim in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige