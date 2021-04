Gassen widerspricht Intensivmedizinern: Überlastung von Kliniken "zeichnet sich Gott sei Dank nicht ab"

Kassenärztechef Andreas Gassen hat Warnungen von Intensivmedizinern widersprochen, die Kliniken seien wegen vieler Corona-Patienten fast am Limit. "Eine wirkliche Überlastung des Systems zeichnet sich Gott sei Dank nicht ab", sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Die Auslastung der Intensivstationen insgesamt steige, weil der Normalbetrieb großenteils weiterlaufe. "Der Anteil der Covid-Fälle an allen Intensivpatienten liegt unter 20 Prozent. Werden wieder geplante Eingriffe verschoben, können zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden", so seine Einschätzung. "Wenn manche schon wieder vor Triage-Szenarien warnen, in denen Ärzte entscheiden müssten, wen sie noch behandeln, ist das ein völlig unangebrachter Alarmismus."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)