Luftwaffe plant 20 zusätzliche Eurofighter – Beschaffungspaket steht an

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Für die Übung Blue Flag 2021 hat die Deutsche Luftwaffe einen ihrer Eurofighter mit einer Sonderfolierung versehen. Bild: Bundeswehr
Für die Übung Blue Flag 2021 hat die Deutsche Luftwaffe einen ihrer Eurofighter mit einer Sonderfolierung versehen. Bild: Bundeswehr

Laut Politico soll die Luftwaffe bis 2034 zwanzig weitere Eurofighter erhalten; das Paket umfasst auch Triebwerke und Ersatzteile, berichten dts/Yahoo. Der Ansatz beläuft sich auf rund 3,75 Milliarden Euro.

Die Vorlage für den Haushaltsausschuss sieht eine Tranche moderner Eurofighter samt 52 Triebwerken vor. Ziel ist, Fähigkeiten in Luftverteidigung und Einsatzbereitschaft zu erweitern und zugleich industrielle Kapazitäten zu sichern. Parallel laufen Programme zur Weiterentwicklung von Sensorik und Bewaffnung.

Mit Blick auf Personal, Infrastruktur und Ausbildung betonen Planer, dass neue Systeme zügig in den Flugbetrieb integriert werden müssen. Der Auftrag gilt als Baustein einer breiteren Modernisierungslinie vom Eurofighter-Update bis zu luftgestützter Abwehr. Industrie und Bund verhandeln über Zeitplan, Abnahme und Preisgleitklauseln.

Quelle: ExtremNews


