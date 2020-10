NRW-Kulturratschef Baum: Schäden der erneuten Schließungen "für die Kultur unabsehbar"

Köln. Der Vorsitzende des Kulturrats NRW, der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum, erwartet "unabsehbare Schäden" für die Kultur durch die beschlossenen erneuten Schließungen von Opern- und Konzerthäusern.

"Es ist gefährlicher, mit der Straßenbahnlinie 16 zu fahren als in einem Konzert von Lauwrens Langevoorts Philharmonie zu sitzen", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" mit Blick auf die Kölner Spielstätte. Es wäre besser gewesen auszuloten, was unter Hygienebedingungen möglich sei. Es gehe grundsätzlich um die Frage, "welche Rolle Kultur in der Gesellschaft spielt". Sein Eindruck sei, dass die Relevanz vom größten Teil der Bevölkerung keinesfalls in Frage gestellt werde.



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)