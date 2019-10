AfD-Fraktion bietet bürgerlichen Parteien in Thüringen Kooperationsgespräche an

Der Landesvorstand der AfD Thüringen stellt fest, dass nach dem Ergebnis der Landtagswahl 2019 eine zuvor noch nie dagewesene politische Lage im Freistaat vorzufinden ist. Fakt ist, dass der rot-rot-grünen Regierungskoalition das Vertrauen entzogen wurde.

Durch das Votum des Thüringer Souveräns wäre eine Koalition bürgerlicher Parteien möglich, die unvoreingenommen die tatsächlichen Schnittmengen in den Blick nehmen und zum Wohle Thüringens in praktische Politik umsetzen.

Die AfD hat stets ihre staatspolitische Verantwortung betont und gelebt. Wir wollen die politische Blockade in Thüringen beenden. Die Zeit des Wahlkampfs ist vorbei. Nun müssen Besonnenheit und die Bereitschaft, auf einander zuzugehen, in den Vordergrund gestellt werden. In dieser besonderen Lage sind wir als AfD bereit, mit den Parteien des bürgerlichen Spektrums auch über neue Formen der Zusammenarbeit ins Gespräch zu kommen, wenn die notwendigen Korrekturen im Bereich der Bildungspolitik, der Asyl- und Einwanderungspolitik, der inneren Sicherheit und beim Windkraftausbau möglich sind.

Quelle: AfD Deutschland