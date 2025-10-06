Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Quent hält AfD-Werte von über 30 Prozent für möglich

Quent hält AfD-Werte von über 30 Prozent für möglich

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
AfD Logo
AfD Logo

Bild: AfD Deutschland

Laut dts analysiert der Soziologe Matthias Quent, unter bestimmten Bedingungen seien bundesweite AfD-Werte oberhalb von 30 Prozent denkbar. Hintergrund sind Umfragen mit anhaltend hohen Zustimmungswerten sowie über 30 Prozent in Teilen Ostdeutschlands.

Quent verweist auf Mobilisierungseffekte, mediale Dauersichtbarkeit und das Zusammenspiel aus Krisenangst und Anti-Establishment-Deutung. Entscheidend seien jedoch die Gegenstrategien anderer Parteien, die Medienkompetenz des Publikums und die Fähigkeit, Konflikte lösungsorientiert zu bearbeiten. Der Experte mahnt, demokratische Akteure müssten klare Alternativen anbieten und ihre Glaubwürdigkeit durch konsequente Politik stärken.

Datenreihen zeigen, dass die AfD in mehreren Ländern des Ostens bereits dauerhaft über 30 Prozent liegt; bundesweit schwankt der Wert je nach Erhebung und Ereignislage. Politikwissenschaftler erinnern daran, Momentaufnahmen nicht mit Wahlresultaten zu verwechseln und methodische Bandbreiten einzukalkulieren. Gleichwohl gilt: Ohne sichtbare Problemlösungen können Krisennarrative die Zustimmung weiter treiben.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tragik in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige