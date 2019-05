Hess: Gewalttätigen gegen unsere Einsatzkräfte muss mit null Toleranz begegnet werden

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am 7. Mai 2019 die Regierungskampagne „Mehr Respekt für Einsatzkräfte“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Dazu erklärt Martin Hess MdB, Polizeihauptkommissar mit 27 Jahren Diensterfahrung und stellvertretender innenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion: „Mit Videoclips und anderen Appellen an Vernunft und Mitgefühl kann man die einschlägigen Gewalttäter nicht erreichen. Betrunkene und Drogenkonsumenten nehmen im Rausch wenig Rücksicht auf Verletzungen. Linksextremisten und Angehörige islamischer Parallelgesellschaften sehen in Einsatzkräften die Vertreter eines staatlichen Gewaltmonopols, das sie kategorisch ablehnen. Ihre Angriffe gelten dem Staat und nicht dem Menschen in Uniform.“

„Rührselige Kampagnen führen jedenfalls nicht zu mehr Respekt für unsere Einsatzkräfte. Wenn wir diesen Respekt erreichen wollen, dann müssen diese Gewaltverbrecher eine konsequente und harte Reaktion unseres Rechtsstaates erfahren. Die Politik hat eine klare Nulltoleranz-Strategie vorzugeben und die Polizei muss mit maximaler Robustheit gegen solche Täter vorgehen. Aber auch die Justiz muss endlich auf Kuschelurteile verzichten und stattdessen hohe Strafen verhängen, um zukünftige Straftäter abzuschrecken“, so Hess.

Quelle: AfD Deutschland