Gaza-Krieg: Bodentruppen rücken in Gaza-Stadt vor

Gaza-Krieg: Bodentruppen rücken in Gaza-Stadt vor

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 15:49 durch Sanjo Babić
Israels Armee bombardiert den Gaza-Streifen (2023-2025)
Israels Armee bombardiert den Gaza-Streifen (2023-2025)

Foto: Author
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD verweist auf das Vorrücken israelischer Verbände bis in das Zentrum von Gaza-Stadt. Internationale Agenturen berichten parallel von Evakuierungskorridoren, massiven Luftschlägen und wachsendem Druck auf Zivilisten.

Israelische Bodentruppen operieren nun in weiten Teilen von Gaza-Stadt. Während Panzerverbände vorrücken, hat das Militär zeitlich begrenzte Routen zur Flucht in den Süden geöffnet. Humanitäre Organisationen warnen vor einem Kollaps der Versorgung; die Zahl der Toten steigt weiter. 

Diplomatien im Nahen Osten verurteilen den Vorstoß, von einer schnellen Waffenruhe ist keine Spur. Militärisch rechnet Tel Aviv mit einem monatelangen Einsatz – politisch wächst der Druck. 

Quelle: ExtremNews

