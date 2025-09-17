Gaza-Krieg: Bodentruppen rücken in Gaza-Stadt vor

BILD verweist auf das Vorrücken israelischer Verbände bis in das Zentrum von Gaza-Stadt. Internationale Agenturen berichten parallel von Evakuierungskorridoren, massiven Luftschlägen und wachsendem Druck auf Zivilisten.

Israelische Bodentruppen operieren nun in weiten Teilen von Gaza-Stadt. Während Panzerverbände vorrücken, hat das Militär zeitlich begrenzte Routen zur Flucht in den Süden geöffnet. Humanitäre Organisationen warnen vor einem Kollaps der Versorgung; die Zahl der Toten steigt weiter.

Diplomatien im Nahen Osten verurteilen den Vorstoß, von einer schnellen Waffenruhe ist keine Spur. Militärisch rechnet Tel Aviv mit einem monatelangen Einsatz – politisch wächst der Druck.

Quelle: ExtremNews