Umfrage: Mehrheit für Maskenpflicht an Schulen

Vier von fünf Deutschen würden eine Maskenpflicht in Schulen befürworten. Das ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des "Handelsblatts". Demnach sprechen sich insgesamt 84 Prozent der Befragten für eine Pflicht zum Tragen von Masken auf dem Schulhof und in der Pause aus.

43 Prozent halten sie auch im Unterricht für angemessen. 13 Prozent der Teilnehmer finden, dass eine Maskenpflicht generell nicht angemessen ist. In Nordrhein-Westfalen müssen im kommenden Schuljahr alle Schüler in der Schule eine Maske tragen. In weiterführenden Schulen gilt diese Pflicht auch im Unterricht. Die Regelung gilt zunächst bis zum 31. August.



Datenbasis: Für die Erhebung befragte das Institut am 4. August via Online-Panel 709 Personen. Damit ist die Umfrage nicht repräsentativ. Dazu hätten mindestens 1.000 Menschen befragt werden müssen.



Quelle: dts Nachrichtenagentur