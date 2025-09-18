Adenauer-Stiftung plädiert für klare Grenzen – differenziert nach Parteifamilien

Nach einer dts-Meldung auf FinanzNachrichten.de warnt die Konrad-Adenauer-Stiftung in einer Studie – über die u. a. die Süddeutsche Zeitung berichtet – vor Kooperationen mit bestimmten rechten Parteien und unterscheidet dabei verschiedene Typen.

Die Studie rät zu einer nüchternen Landkarte des rechten Parteienspektrums: Während moderat-populistische Kräfte in Regierungsverantwortung mitunter rhetorisch abrüsten, bleiben autoritär-rechtspopulistische und rechtsextreme Akteure systemoppositionell. Für Christdemokraten leitet sich daraus ein Prüfmaßstab ab: Wo gefährdet ein Bündnis die liberale Demokratie, wo absorbiert es radikale Rhetorik – und zu welchem Preis?

Beispiele aus Europa illustrieren die Spannweite. Der Hinweis auf Verschiebungen in Spanien oder Italien zeigt, dass nationale Kontexte zählen – und dass jede Kooperation politische Kosten hat. Für die CDU-nahe Stiftung ist die Botschaft klar: Abgrenzung bleibt Grundprinzip, Differenzierung dient dem Verständnis – nicht der Beliebigkeit.

Quelle: ExtremNews