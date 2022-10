Bundeswehr will im Rahmen der EU-Ausbildungsmission 5.000 ukrainische Soldaten ausbilden

TASS meldet mit Bezug auf den Fernsehsender n-tv, dass die Bundeswehr plane, im Rahmen der "Ausbildungsmission" der Europäischen Union (EU) für die ukrainischen Streitkräfte 5.000 ukrainische Soldaten auszubilden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demnach kündigte die Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht einen "bedeutenden Beitrag" der Bundesrepublik Deutschland für diese EU-Mission an. Neue Rekruten, so n-tv, sollen im Rahmen der EU-Mission eine Grundausbildung absolvieren, während für erfahrenere Soldaten speziellere Ausbildungen vorgesehen seien. In der Bundeswehr sollen sie zum Beispiel den Umgang mit dem Flugabwehrsystem IRIS-T SLM lernen, von dem die BRD bereits eines an Kiew übergeben hat.

Am Freitag hatte ein hochrangiger EU-Beamter im Vorfeld eines Außenministertreffens in Luxemburg erklärt, dass die Außenminister der 27 EU-Mitgliedstaaten am 17. Oktober einen Beschluss über den Start einer Ausbildungsmission für die Ukraine fassen wollen, die ab Mitte November ihre Arbeit aufnehmen soll. Es wird erwartet, dass etwa 12.000 Militärangehörige im Rahmen der Mission geschult werden. Der Diplomat sagte, dass man von einem Zeitraum von zwei Jahren ausgehe. Während des Einsatzes sollen die Ukrainer in der Bedienung der nach Kiew gelieferten Waffensysteme, in der Scharfschützenausbildung, in der Minenräumung und in der medizinischen Versorgung geschult werden.

Wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa bereits unterstrichen hatte, wird die EU mit der Einrichtung einer militärischen Unterstützungsmission in der Ukraine ihren Status als Konfliktpartei weiter untermauern."

Quelle: RT DE