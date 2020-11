Niedersachsen hält an geöffneten Schulen fest

Vor der Bund-Länder-Schalte an diesem Montag hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil in die Debatte um die Schulen eingeschaltet und dafür eingesetzt, an der Öffnung festzuhalten.

"In der vergangenen Woche konnten in Niedersachsen mehr als achtzig Prozent der Schulen den vollständigen Präsenzunterricht erteilen. Umgekehrt erfolgen Einschränkungen des Schulbetriebes konsequent überall dort, wo Infektionen auftreten. Dieser Kurs hat sich bislang bewährt, und wir sollten ihn fortsetzen, solange das Infektionsgeschehen dies zulässt", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Ein solches Vorgehen sei im Interesse der Schüler, "vor allem derjenigen mit einem erhöhten Förderbedarf", erklärte Weil. Außerdem diene es den Familien, die "anderenfalls ganz erheblich belastet würden. Auch Niedersachsens stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister und (CDU) sprach sich am Wochenende gegenüber der NOZ dafür aus, Kitas und Schulen in Präsenzform "mit bestmöglichen Schutzkonzepten" offen zu halten. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)