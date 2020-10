FDP-Chef kritisiert Festhalten an Beherbergungsverbot

Nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat FDP-Chef Christian Lindner das Festhalten am Beherbergungsverbot kritisiert. Gegenüber "Bild" sagte Lindner: "Corona-Maßnahmen, die etwa Übernachtungsbetriebe unverhältnismäßig einschränken wie das Beherbergungsverbot, müssen weg."

Lindner betonte, angesichts der jüngsten Konjunkturprognosen müsse "alles, was Beschäftigung und Wachstum bremst, zurückgestellt werden". Der FDP-Vorsitzende kritisierte außerdem die bisherigen Hilfen der Großen Koalition in der Coronakrise und mahnte spürbare Steuersenkungen an.



"Der Wirtschaftseinbruch zeigt, dass das Konjunkturprogramm der Großen Koalition nicht trägt. Unternehmen und Betriebe brauchen jetzt eine klare Perspektive durch verlässliche steuerliche und bürokratische Entlastungen", sagte Lindner der "Bild".

Quelle: dts Nachrichtenagentur