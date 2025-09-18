Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik „Ohne Zuzug kein Schwung“: Notenbank pocht auf gezielte Einwanderung

„Ohne Zuzug kein Schwung“: Notenbank pocht auf gezielte Einwanderung

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Einwanderer (Symbolbild) Bild: Shutterstock (Symbolbild) /Reitschuster / Eigenes Werk
Einwanderer (Symbolbild) Bild: Shutterstock (Symbolbild) /Reitschuster / Eigenes Werk

Deutschland müsse aus der Wachstumsschwäche heraus, so eine dts-Meldung bei FinanzNachrichten.de: Die Bundesbank ruft nach einem Maßnahmenmix aus gezielter Fachkräftezuwanderung, besserer Erwerbsbeteiligung und Anreizen, länger zu arbeiten. Ähnliche Positionen finden sich in früheren Einschätzungen der Notenbank wieder.

Seltener Klartext aus Frankfurt: Die Deutsche Bundesbank verbindet strukturelle Diagnose mit konkreter Politikaufforderung. Zu wenig Wachstum, zu geringe Produktivität, zu viele Hürden für Erwerb und Investitionen – so die Lagebeschreibung. 

Gegenmittel aus Sicht der Notenbank: Einwanderung dorthin, wo Qualifikationsengpässe akut sind; weniger Bürokratie bei Anerkennungen; bessere Hinzuverdienst- und Mitnahmeeffekte, damit sich zusätzliche Arbeitsstunden lohnen; sowie steuerliche und regulatorische Erleichterungen, die private Investitionen mobilisieren.

Das klingt nach einem breiten Reformpaket und nach Koalitionsarithmetik zugleich. Denn die Punkte schneiden durch Ressort- und Parteigrenzen: Arbeitsmarkt, Sozialabgaben, Einwanderungsrecht, Unternehmenssteuern. Was die Bundesbank antreibt, ist die Sorge, dass Deutschland ohne Mehrarbeit, höhere Erwerbsquote und Zuwanderung den demografischen Knick nicht abfedern kann. Politisch heikel, ökonomisch zwingend – so lässt sich die Botschaft zusammenfassen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte speise in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige