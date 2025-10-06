Pflichtdienst: SPD hält Umsetzung derzeit für unrealistisch

Während CDU-Spitzen den Vorstoß von Kanzler Merz unterstützen, erklärt die SPD, ein allgemeines Pflichtjahr sei politisch nicht durchsetzbar. Die Fraktion verweist auf Freiwilligkeit und Bürokratie.

Schon in früheren Debatten hatte die SPD Distanz signalisiert; einzelne Vorstöße blieben Einzelmeinungen. Die Partei setzt auf Ausbau bestehender Dienste und bessere Anerkennung. Juristische Hürden gelten als hoch.

Damit bleibt die Wehrpflicht-Debatte entkoppelt vom Gesellschaftsdienst. Ob ein Kompromissmodell entsteht, ist offen. Für 2026 rechnen Beobachter nicht mit einer Einführung.

Quelle: ExtremNews



