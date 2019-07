Umfrage: Mehrheit würde für Klimaschutz auf Flugreisen verzichten

Für den Klimaschutz sind die Deutschen zu ehrgeizigen Zielsetzungen bereit. 64 Prozent der Bundesbürger würden laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" für den Klimaschutz auf private Flugreisen verzichten – 38 Prozent beantworteten die entsprechende Frage im RND-"Wahlmonitor" mit "ja", 26 Prozent mit "eher ja".

33 Prozent können sich dies nicht oder eher nicht vorstellen, fünf Prozent machten keine Angaben. Zum Verzicht auf private Flugreisen sind vor allem Wähler von SPD und Grünen (jeweils 75 Prozent) sowie Linken (74) bereit. Bei den Anhängern von Union (64 Prozent), FDP (53) und AfD (46) ist die Verzichtsbereitschaft noch relativ hoch, aber weniger stark ausgeprägt. Mehr als ein Drittel - 35 Prozent - befürwortet laut Umfrage einen Ausstieg aus der Kohleförderung in der Bundesrepublik noch vor 2030. Bisher ist der Kohleausstieg bis 2038 geplant. 16 Prozent der befragten Bundesbürger meinen, dieser Termin sollte gehalten werden, fünf Prozent können sich einen Ausstieg bis 2035, 16 Prozent bis 2030 vorstellen. Elf Prozent der Deutschen sind gegen einen Ausstieg aus der Kohleförderung.



Bei den AfD-Anhängern machen sich 27 Prozent für den weiteren Kohleabbau ohne zeitliche Befristung stark, während 26 Prozent für einen Ausstieg noch vor 2030 plädieren. Unter den Unionswählern wollen 31 Prozent einen ganz raschen Ausstieg, 23 Prozent halten an 2038 fest. Bei der FDP sind das 33 beziehungsweise 22 Prozent. In der Anhängerschaft der SPD gibt es mit 35 Prozent die meiste Zustimmung für den Ausstieg vor 2030, gefolgt von einen Ausstieg bis 2030 (18 Prozent). Bei mehr als der Hälfte der Anhänger von Linken (53 Prozent) und Grünen (57) ist der früheste Kohle-Ausstieg am beliebtesten. Für den RND-"Wahlmonitor" befragte Yougov genau 2.099 Bundesbürger im Zeitraum vom 28. Juni bis 02. Juli 2019. Die Fragestellung lautete: "Sind Sie bereit, für den Klimaschutz auf private Flugreisen zu verzichten?"

Quelle: dts Nachrichtenagentur