Zypern: Starkes Beben erschüttert östliches Mittelmeer

Ein Beben der Stärke 6,6 hat am frühen Dienstagmorgen das östliche Mittelmeer und die Insel Zypern erschüttert, berichtet der US-Geologiedienst (USGS). Die europäische Erdbebenwarte ESMC gab die Bebenstärke mit 6,5 an.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News" zu lesen: "Der Erdstoß wurde um 2.07 Uhr MEZ registriert. Das Epizentrum des Bebens lag nach Angaben von USGS 115 Kilometer und laut ESMC 120 Kilometer nordwestlich von Limassol. Der Herd des Bebens befand sich in einer Tiefe von 19,6 Kilometern beziehungsweise von 51 Kilometer unter dem Meer. Das Geodynamische Institut Athen meldete die Bebenstärke von 6,4.

Informationen über eventuelle Opfer oder schwere Schäden lagen zunächst nicht vor.

Tausende Menschen rannten auf die Straßen und verbrachten die Nacht im Freien, berichtete der staatliche zyprische Rundfunk (RIK). Der Erdstoß war auch in der Südtürkei, Israel, auf Kreta und Rhodos in Griechenland und in Ägypten zu spüren, hieß es in den Berichten weiter."

Quelle: SNA News (Deutschland)