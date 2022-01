Griechische Urlaubsinseln unter Schneedecke vergraben

Viele griechische Inseln sind am Sonntag von einer Kältewelle in Weiß gekleidet aufgewacht. Dies ist ein sehr seltenes Phänomen. Das letzte Mal, dass diese Menge Schnee auf den Kykladen gefallen ist, soll Jahrzehnte zurückliegen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Es soll das Tief Elpis gewesen sein, das im griechischen Festland am Wochenende für eisige Temperaturen und starke Schneefälle gesorgt hat. In mehreren Gebieten sollen am Anfang dieser Woche die Schulen geschlossen bleiben. Die Bürger wurden landesweit aufgefordert, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

Auch auf den Straßen der Hauptstadt Athen herrscht laut Berichten Verkehrschaos. Die meisten Flüge mussten eingestellt werden. Es werde zudem mit noch stärkerem Schneefall gerechnet."

Quelle: SNA News (Deutschland)