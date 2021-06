In Deutschland, Österreich und der Schweiz steht partielle Sonnenfinsternis bevor

Zum ersten Mal seit sechs Jahren ist über Mitteleuropa bald wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen, gab die Vereinigung der Sternfreunde auf ihrer Homepage bekannt.

Beim russischen online Magazin " SNA News " ist auf der deutschen Webseite weiter zu lesen: "Am 10. Juni zieht der Mond demnach zur Mittagszeit vor der Sonnenscheibe vorbei. Das Ereignis dauert rund zwei Stunden und kann bei klarem Himmel auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesehen werden.



Der Neumond wird sich in Norddeutschland zu rund 20 Prozent vor den Stern im Mittelpunkt unseres Sonnensystems schieben. In Süddeutschland wird der Mond nur sechs Prozent der Sonnenscheibe bedecken, in Österreich und der Schweiz noch etwas weniger.



Dieses Maximum wird je nach Standort von West nach Ost zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr zu beobachten sein. Die Finsternis beginnt in Aachen bereits um 11.21 Uhr, in Braunschweig um 11.30 Uhr und in Frankfurt/Oder erst um 11.40 Uhr.

Rund eine Stunde zuvor beginnt der Mond sich in selber Richtung aus Sicht der Erde vor die Sonne zu schieben. Eine Stunde nach dem Maximum ist das Himmelsschauspiel vorbei. Die Sternfreunde warnen davor, die partielle Finsternis ohne spezielle Sonnenfinsternisbrille zu beobachten, und kündigten eine Live-Übertragung im Internet an.



Sonnenfinsternisse sind selten, weil mehrere Faktoren zusammenkommen müssen. Ein solches Ereignis kann nach Angaben der Sternfreunde nur bei Neumond eintreten und wenn der Trabant genau zwischen Erde und Sonne steht. Durch die Neigung der Mondbahn ziehe dieser aber meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei. Maximal zwei bis vier Sonnenfinsternisse gebe es jährlich irgendwo auf der Erde. Die nächste auch in Deutschland zu sehende wird es am 25. Oktober 2022 geben. "



Quelle: SNA News (Deutschland)