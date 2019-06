Verbraucherschützer Müller fordert Ausstiegsdatum für Kükentöten

Für Verlässlichkeit und Planungssicherheit würde dabei ein Ausstiegsdatum sorgen, so Müller. "Mehrere Landwirtschaftsminister haben sich nun seit Jahren ohne große Erfolge an dieser Frage abgearbeitet, obwohl viele Verbraucher das Vergasen und Schreddern von Küken als zutiefst grausam empfinden", sagte der Verbraucherschützer. "Es ist fatal, wenn der Eindruck entsteht, dass die Politik den Wirtschaftsinteressen von Unternehmen keine Grenzen setzen kann oder will - egal ob es dabei um Tier- oder Verbraucherschutz geht."