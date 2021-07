Überschwemmungen in Deutschland: PETA appelliert an Halter, tierische Mitbewohner bei Evakuierung nicht zurückzulassen

Zu der verheerenden Hochwasserkatastrophe in weiten Teilen Deutschlands äußert sich PETAs Fachreferent Peter Höffken mit einem Appell an alle Tierhalterinnen und Tierhalter in den betroffenen Gebieten: "Die Überschwemmungen bringen großes Leid über Mensch und Tier. Wir appellieren an alle Tierhalter, im Falle einer Evakuierung oder Flucht, ihre tierischen Mitbewohner auf keinen Fall zu Hause zu lassen."

Höffken weiter: "Oft werden Gebiete oder Gebäude tagelang gesperrt, bevor man zurückkehren kann. Bitte nehmen Sie neben Ihren Tieren auch eine Erstversorgung an Nahrung mit sowie stoßsichere Transportboxen beziehungsweise für Hunde Leine, Brustgeschirr und Decken. Auch die Rettung und Versorgung sogenannter "Nutztiere" muss Vorrang vor der Abwendung materieller Schäden haben. Durch den Umstieg auf eine pflanzliche Ernährung kann jeder Mensch etwas zur Minderung des Klimawandels beitragen und Extremwetterereignisse wie diesem, entgegenwirken. Die Tierproduktion ist ein Haupttreiber des Klimawandels." Quelle: PETA Deutschland e.V. (ots)