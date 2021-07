Klimaforscher Latif: "Stoßen immer mehr an die Grenzen der Anpassungsfähigkeit"

Die Flutkatastrophe in Teilen Deutschlands ist für den Kieler Klimaforscher Mojib Latif ein Beleg dafür, dass die Grenzen der Anpassungsfähigkeit an Extremwetterereignisse bald erreicht sind.

Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er: "Nehmen Sie allein die Tatsache, dass durch Extremwetter wie derzeit Menschen sterben in einem hoch industrialisierten Land: Daran sieht man einfach, dass wir immer mehr an die Grenzen der Anpassungsfähigkeit kommen." Die Menschheit habe sich an relativ stabile klimatische Verhältnisse gewöhnt und "das ganze Leben, die ganze Infrastruktur daran ausgerichtet", sagte Latif dem Blatt. Nun passiere etwas "mit einer Geschwindigkeit, die es so noch nicht gegeben hat. Da merkt man, wie gefährlich das ist."

Der Wissenschaftler sieht auch Versäumnisse sowohl in der Politik als auch im Bewusstsein der Bevölkerung. "Was jetzt passiert, ist das, wovor wir Wissenschaftler immer gewarnt haben", sagte Latif der "NOZ", "es sind ja nicht mal die ersten Überschwemmungen dieser Art. Aber aus Schaden ist man nicht klug geworden. Man nimmt die Folgen des Klimawandels nicht ernst, in der Politik nicht, in der Bevölkerung nicht."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)