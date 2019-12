Deutscher Wetterdienst: Kaum noch Chancen auf Weiße Weihnacht

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es 2019 fast im ganzen Land keine Schneedecke an Weihnachten geben. In den nächsten Tagen werde sehr warme Luft aus Nordafrika über das Mittelmeer nach Deutschland strömen, sagte der DWD-Pressesprecher Andreas Friedrich am Montag.

An dieser Konstellation werde sich bis Sonntag nichts ändern, so der Sprecher weiter. Die Temperaturen in Deutschland würden in der Woche vor Weihnachten oft über 10 Grad Celsius liegen. Teilweise seien sogar 20 Grad möglich, so Friedrich weiter. Bis Sonntag werde die Schneedecke sogar in den Mittelgebirgen verschwinden und nur in den Alpen werde es wahrscheinlich eine Weiße Weihnacht geben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur