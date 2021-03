Cuxhaven: "Dennis" erfolgreich ausgewildert

Am 05.02.2021 meldete sich eine Geestländerin bei der Polizei in Geestland, da Sie einen augenscheinlich verletzten Greifvogel im Bereich der Landesstraße 135 aufgefunden hatte.

Mit Hilfe des "Reiherschutzes Niedersachsen" konnte das verletzte Tier damals in Obhut genommen und aufgepäppelt werden. Am Mittwoch (24.03.2021) konnte "Dennis", wie er liebevoll getauft wurde, am ursprünglichen Fundort erfolgreich wieder in die Freiheit entlassen werden.



Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)