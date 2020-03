Traumgärten der Deutschen: Welche Vorstellungen deutsche Gartenbesitzer mit ihrem Traumgarten verbinden

Naturnah, insektenfreundlich und mit hohem Freizeitwert - so stellen sich die deutschen Gartenbesitzer ihren Traumgarten vor. Das zeigen die Ergebnisse des diesjährigen "STIHL Garten-Barometers", einer repräsentativen Umfrage unter 1.000 Gartenbesitzern in Deutschland.

So träumen über die Hälfte der Befragten von einem Natur- oder Landhausgarten und etwa 20 Prozent wünschen sich zur Selbstversorgung einen Gemüsegarten. "Japanische Gärten" oder "Designergärten" spielen dagegen eine untergeordnete Rolle bei den Gartenträumen der Deutschen: Nur fünf beziehungsweise gut sechs Prozent der Befragten favorisieren diese Gartenkonzepte.



Wenn man deutsche Gartenbesitzer danach fragt, welche Vorstellung sie mit ihrem Traumgarten verbinden, antwortet die große Mehrheit (86 %), dass der ideale Garten für sie vor allem ein Ort der Entspannung und Ruhe wäre. Die meisten der Befragten (72 %) würden dort am liebsten jeden Tag Zeit verbringen und für ein Viertel von ihnen wäre er sogar der Ort, um Urlaub zu machen. Erst einmal dort, stände nach der Entspannung für rund drei Viertel der Gartenbesitzer das Thema "Gärtnern" im Fokus. Allerdings sind die Befragten geteilter Meinung, wieviel Arbeit ihr Traumgarten machen dürfte. Während 42 Prozent ihre Zeit gerne mit Gartenarbeit verbringen möchten, sollte die grüne Oase für genauso viele von ihnen möglichst wenig Arbeit machen. Nur eine klare Minderheit (5 %) hätte am liebsten einen Gärtner.

Was die Bepflanzung des Traumgartens betrifft, stehen bei denjenigen, die Ziersträucher und Blühpflanzen anpflanzen würden, vor allem bienen- und insektenfreundliche Pflanzen mit 78 Prozent besonders hoch im Kurs, gefolgt von Rosen (68 %), Ziergräsern (51 %), Ziergehölzen (46 %) und Bodendeckern (46 %). Damit blüht es im Traumgarten der Deutschen prächtig. Und auch kulinarisch soll dieser etwas zu bieten haben: Für zwei Drittel der Hobbygärtner gehören auch Gemüse und Kräuter in den perfekten Garten. Naschpflanzen wie Beeren (62 %) und Obstbäume (58 %) dürfen ebenfalls nicht fehlen. Danach befragt, welche Früchte ihres kleinen Paradieses die Gartenbesitzer am liebsten genießen möchten, würden sie vor allem von verschiedenem Beeren naschen (80 %) oder in Äpfel, Birnen und Pflaumen von den eigenen Obstbäumen beißen (74 %). Ein großer Teil der Befragten möchte in der Küche außerdem eigenes frisches Gemüse wie Zucchini und Salat verarbeiten (68 %) und die Gerichte mit selbst gezogenen Kräutern würzen (77 %).

Selbstverständlich soll der Traumgarten für die meisten Gartenbesitzer (60 %) auch ein Ort für das gesellige Zusammensein mit Freunden oder der Familie sein. Neben der passenden Bepflanzung wünschen sich deshalb zwei Drittel der Befragten (66 %) einen schönen Sitzplatz im Grünen oder eine große Terrasse (61 %). Auch ein Spielplatz für die Kinder (20 %) oder ein Baumhaus (15 %) stehen auf der Wunschliste der Gartenbesitzer.

Um alle Wünsche verwirklichen zu können, sollte der Traumgarten für etwa ein Drittel der Befragten (32 %) zwischen 200 und 500 Quadratmeter groß sein - für ein Viertel (25 %) darf es auch gerne etwas mehr sein. Dagegen wünscht sich ein weiteres Viertel der Befragten einen Garten mit einer Größe bis zu 200 Quadratmetern, um den Traum vom eigenen Grün zu verwirklichen, während für rund 18 Prozent ein Garten von 100 Quadratmeter oder kleiner vollkommen ausreicht.

Auszug der Fragen und Antworten (Angaben in Prozent)

Wie groß ist Ihr Traumgarten?

bis zu 100 qm 17,7



bis zu 200 qm 25,3



bis zu 500 qm 32,3



über 500 qm 24,7

Welchen Gartentyp bevorzugen Sie?

Naturgarten 29,6



Landhausgarten 27,7



Gemüsegarten 20,1



Bauerngarten 11,5



Designergarten 6,1



Japanischer Garten 5,0

Was wächst in Ihrem Traumgarten?

Ziersträucher und Blühpflanzen 68,3



Gemüse und Kräuter 64,9



Naschpflanzen (Hecken und Sträucher) 62,1



Rasen 61,4



Obstbäume 57,7



Keine Pflanzen, lieber Kies und Steine 1,4

Und welche Zier- und Blühpflanzen würden bei Ihnen wachsen?



Wildblumen und andere bienen- und insektenfreundliche Pflanzen 77,9



Stauden 70,9



Rosen 67,8



Ziergräser 50,7



Ziergehölze 46,3



Bodendecker 45,7

Wieviel Arbeit darf ein Traumgarten machen?

Ich würde gern viel Zeit mit Gärtnern verbringen 42,3



Möglichst wenig Arbeit 42,2



Ich würde z. B. einen Mähroboter verwenden 10,6



Ich hätte am liebsten einen Gärtner 4,9

Was verbinden Sie mit einem Traumgarten?

Entspannung und Ruhe 86,2



Natur und Natürlichkeit 66,2



Geselliges Zusammensein 59,7



Familie und Spiel 49,1



Ort, um kreativ zu werden 40,8



Einen Ort zum Urlaub machen 25,6

Welche Tätigkeiten würden Sie regelmäßig im Traumgarten machen?

Entspannen 91,6



Gärtnern 73,4



Grillen 71,9



Spielen mit Kindern 35,1



DIY- und Bastelarbeiten 34,0

Wie häufig wären Sie im Traumgarten?

Möglichst täglich 72,4



Am Wochenende 15,9



Unregelmäßig 11,7

Was würden Sie sich Besonderes in Ihrem Traumgarten wünschen?

Sitzplatz mitten im Grünen 66,0



Große Terrasse 61,1



Gartenhäuschen 54,0



Gartenbrunnen oder Gartenteich 46,8



Eigener Pool 34,3



Spielplatz für die Kinder 20,5



Baumhaus 15,0

Wo würden Sie Inspiration für Ihren Traumgarten bekommen?

Freunde und Nachbarn 52,5



Gartenzeitschriften 47,8



Auf Reisen in Gärten und Parks 44,1



Gärtnereien und Baumschulen 41,6



TV-Sendungen 33,6



Gartenbücher 31,6



Gartenblogs im Internet 30,8

Über das STIHL Garten-Barometer

Das STIHL Garten-Barometer 2020 gibt einen Überblick über die Trends und Wünsche der deutschen Gartenbesitzer in Bezug auf ihren Traumgarten. Die hierfür von dem Marktforschungsunternehmen (r)evolution GmbH im Oktober 2019 durchgeführte Online-Befragung unter 1.000 Gartenbesitzern in Deutschland ab 20 Jahren ist repräsentativ für Gartenbesitzer in Deutschland.

Quelle: ANDREAS STIHL AG & Co. KG (ots)