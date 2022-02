So groß wie vier Eiffeltürme: Riesen-Asteroid nähert sich der Erde

Ein riesiger Asteroid, viermal größer als der Eiffelturm, fliegt nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde auf die Erde zu und soll am 4. März in sicherer Entfernung vorbeifliegen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: „Ein großer Asteroid 138971 (2001 CB21) nähert sich der Erde. Der Durchmesser des Himmelskörpers beträgt etwa 1,3 km, das heißt, er ist viermal größer als der Eiffelturm (...) Der Asteroid wird am 4. März nah am Planeten vorbeifliegen“, hieß es am Samstag auf dem Telegram-Kanal der Behörde Roskosmos.

Roskosmos zeigte auch eine Animation seines Fluges, die dank eines Teleskops im Altai von Mitarbeitern des Keldysch-Instituts für Angewandte Mathematik der Russischen Akademie der Wissenschaften erstellt wurde.

Die maximale Annäherung des Himmelskörpers an unseren Planeten werde jedoch in einer Entfernung von 4,8 Millionen Kilometern liegen, was die Möglichkeit einer Kollision ausschließe. Diese Entfernung sei mehr als zehn Mal so viel wie die Entfernung zwischen Erde und Mond, erklärt Roskosmos."

Quelle: SNA News (Deutschland)