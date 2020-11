Nasa: Riesiger Asteroid nähert sich der Erde

Laut dem Nasa-Zentrum für erdnahe Objektstudien (CNEOS) kommt ein zwischen 370 und 820 Meter großer Asteroid 153201 (2000 WO107) der Erde nahe. Dies berichtet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Der Asteroid soll am 29. November um 06:00 Uhr (CET) am nächsten an der Erde vorbeifliegen. Diese Entfernung betrage das 11-fache der Entfernung zum Mond. Dies bedeutet, dass der Brocken keine Bedrohung für unseren Planeten darstelle, obwohl er zu den potenziell gefährlichen gehöre, da er seine Umlaufbahn überquere.

Laut der Asterank-Datenbank, in der Informationen zu 600.000 Asteroiden gesammelt werden, werden die Mineralienkosten des Objekts 2000 WO107 auf 17,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Himmelskörper enthält Nickel, Eisen und Kobalt. "



