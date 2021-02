Meeresbiologe befürchtet Ausrottung der Schweinswale in der Ostsee

Der Meeresbiologe Karsten Brensing hat das Umweltministerium im Zusammenhang mit Stellnetzfischerei in der Ostsee und mangelndem Schutz für die dort lebenden und vom Aussterben bedrohten Schweinswale kritisiert.

"Jedes Jahr verfangen sich mehr Tiere in diesen Netzen, als geboren werden, das können wir statistisch belegen", sagte Brensing dem Nachrichtenportal Watson. "Wir rotten in der Ostsee also unsere einzige Walart aus, dabei kennen wir das Problem seit 20 Jahren." Bislang gebe es nicht einmal in Schutzgebieten ein Verbot von Stellnetzen. Die Meerespolitik der CDU-Regierung sei in den vergangenen Jahren nicht gerade umweltfreundlich gewesen, so Brensing. "Aber auch die Umweltministerin von der SPD ist mitverantwortlich, dass unsere einzige Walart ausgerottet wird, weil sie sich nicht gegen die Interessen der Fischerei und des Landwirtschaftsministeriums durchsetzt. Das verstößt gegen EU-Recht."

Quelle: dts Nachrichtenagentur