Starker Regen verwandelt saudische Wüste in Mega-Pfütze

Die saudi-arabische Stadt Jedda ist von heftigen Regenfällen heimgesucht worden. Plötzlich stand die Wüstenstadt unter Wasser. Augenzeugen-Videos zeigen das Ausmaß des Unwetterchaos, schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Starker Regen führte in dieser Woche in der saudischen Stadt Jedda am Roten Meer und in den umliegenden Regionen zu Überflutungen.

Augenzeugen filmten, wie sich die Wassermassen auf den Straßen stauten und den Verkehr zum Erliegen brachten.



Wegen der starken Niederschläge verschlammten viele Straßen.

Medienberichten zufolge sollen Menschen aus den schwer betroffenen Regionen evakuiert werden.

Quelle: Sputnik (Deutschland)