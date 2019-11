Landfrauen-Präsidentin fordert: Schüler müssen Bauernhöfe besuchen

Petra Bentkämper, Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes, hat Pflichtbesuche für Schüler auf Bauernhöfen gefordert. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie: "Jedes Kind müsste mindestens einmal in der Schulzeit einen Bauernhof besuchen. Das muss sich doch in den Lehrplan integrieren lassen."

Sie kritisierte eine Entfremdung der Gesellschaft von der Lebensmittelproduktion. Die Besuche der Schulklassen sollen laut Bentkämper zu einem besseren Verständnis der Lebensmittelproduktion und der Landwirtschaft führen.

Ein solches Angebot könnten die Bauern aber nicht kostenlos leisten, so die Präsidentin. Sie rief die Landesregierungen in den einzelnen Bundesländern auf, sich hier ein Vorbild an Bayern zu nehmen: "Da bekommt die entsprechend ausgebildete Bäuerin einen kleinen dreistelligen Betrag als Aufwandsentschädigung. Das fordere ich auch für den Rest der Republik." Der Deutsche Landfrauenverband hat nach eigenen Angaben bundesweit etwa eine halbe Million Mitglieder. Er versteht sich als Interessensvertretung von Frauen auf dem Land. Die aus Bielefeld stammende und im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) aktive Bentkämper wurde Anfang Juli dieses Jahres zur neuen Präsidentin gewählt.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)